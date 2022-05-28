Из Gears of War чуть не вырезали мультиплеер прямо перед релизом

Геймдизайнер оригинальной Gears of War Ли Перри рассказал, что шутер чуть не лишился мультиплеера прямо перед релизом. Это могло произойти из-за небольших размеров студии.
У разработчиков первой Gears of War в то время не было отдельной команды, которая могла создавать мультиплеерные карты. При этом студия делала для онлайна локации в духе Counter-Strike и Unreal Tournament, которые не подходили для темпа шутера.
Это всегда был провал. Было начало лета, когда мы подумали: почему бы нам не вырезать мультиплеер. Игра должна была выйти осенью.
Несмотря на это, команда хотела реализовать онлайн-игру в Gears of War, поэтому упор сделали на создание подходящих карт. Разработчики заставили врагов появляться в одном месте, сделали низкие стены и препятствия, за которыми можно было укрываться и видеть поле боя.
Gears 5, последняя часть серии, вышла в 2019 году, а в следующем появился спин-офф Gears Tactics. Согласно информации журналиста Ника Бейкера из XboxEra, скоро Microsoft представит сборник серии в духе Halo: The Master Chief Collection.
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