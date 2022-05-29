Она ещё жива. Blizzard скоро расскажет о судьбе Warcraft 3: Reforged

Глава Blizzard Майк Ибарра в ответ на вопрос одного из фанатов в соцсетях сообщил, что создатели Warcraft 3: Reforged поделятся новой информацией в июне. Подробности президент компании раскрывать не стал.

Ранее Blizzard сообщила, что над обновлениями для провального ремастера работает специальная команда, а в марте Ибарра напомнил об игре. Фанаты в соцсетях не надеются на большие изменения, но из-за любви к франшизе ждут новостей. Некоторые шутят, что нас ждёт перезапуск ремастера, и называют его Warcraft 3 Reforged: Resurrected.

Новость по теме Глава Blizzard взбудоражил фанатов StarCraft

Ремастер Warcraft 3 вышел в январе 2020 года и был раскритикован фанатами и критиками. В стратегии постоянно встречались критические баги, а множество изменений игроки не приняли. Из-за этого пользовательский рейтинг Reforged на Metacritic оказался одним из самых низких — 0.6 из 10.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!