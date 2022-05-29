Слух: Gotham Knights не переведут на русский язык

Журналист Питер Пишке со ссылкой на источники в Warner Bros. сообщил, что перевод Gotham Knights на русский язык отменили. До этого пропажу локализации заметили в Steam. Ресурсы вместо этого направят на доработку кооперативного экшена.
По информации источников Пишке, компания не хочет привлекать к себе внимание западной прессы и фанатов в соцсетях. Во многом поэтому создатели Gotham Knights быстро отреагировали на недовольство игроков из-за инвалидности Бэтгёрл. Также больше не работает российская версия сайта экшена.
Кроме этого, источники журналиста рассказали об отменённых портах Gotham Knights на PS4 и Xbox One. По их информации, над ними не работала студия из России, как предполагалось ранее. Версии для прошлого поколения консолей неофициально отменили ещё в прошлом году, но объявили об этом только сейчас.
Релиз Gotham Knights состоится 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Недавно создатели кооперативного экшена показали 13 минут геймплея.
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