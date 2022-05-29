Дуэйн Джонсон: первый трейлер «Чёрного Адама» покажут 8 июня

Актёр Дуэйн Джонсон в социальных сетях назвал дату появления полноценного трейлера «Чёрного Адама» и рассказал о съёмках «культового момента».

Согласно словам актёра, мировая премьера трейлера «Чёрного Адама» состоится уже 8 июня. Ранее Джонсон опубликовал несколько сцен, а издательство DC показало ролик с фильмами на 2022 год, где засветился антигерой.

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Также Джонсон рассказал про съёмки культового момента «Чёрного Адама», который связан с троном. Актёр не позволял себе садиться на него, пока не начали снимать эту сцену, и изучал сценарий рядом на ступеньках.

Премьера «Чёрного Адама» состоится 20 октября. Кроме Дуэйна Джонсона, в фильме сыграли Пирс Броснан (Доктор Фейт), Элдис Ходж (Человек-ястреб), Ной Сентинео (Атом Крушитель) и другие.

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