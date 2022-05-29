Дуэйн Джонсон: первый трейлер «Чёрного Адама» покажут 8 июня

Актёр Дуэйн Джонсон в социальных сетях назвал дату появления полноценного трейлера «Чёрного Адама» и рассказал о съёмках «культового момента».
Согласно словам актёра, мировая премьера трейлера «Чёрного Адама» состоится уже 8 июня. Ранее Джонсон опубликовал несколько сцен, а издательство DC показало ролик с фильмами на 2022 год, где засветился антигерой.
Также Джонсон рассказал про съёмки культового момента «Чёрного Адама», который связан с троном. Актёр не позволял себе садиться на него, пока не начали снимать эту сцену, и изучал сценарий рядом на ступеньках.
Премьера «Чёрного Адама» состоится 20 октября. Кроме Дуэйна Джонсона, в фильме сыграли Пирс Броснан (Доктор Фейт), Элдис Ходж (Человек-ястреб), Ной Сентинео (Атом Крушитель) и другие.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 мая 2022
-
16:04
-
15:22
-
14:56
-
14:46
-
14:39
-
13:55
-
13:17
-
12:38
- 28 мая 2022
-
20:47
-
19:07
-
18:17
-
17:43
-
16:21
-
15:33
-
14:45
-
14:00
-
13:13
-
12:41
-
00:05
- 27 мая 2022
-
23:01
-
22:08
-
21:24
-
21:23
-
20:42
-
20:27
-
19:51
-
19:27
-
19:06
-
18:37
-
18:15
-
17:24
-
17:22
-
16:54
-
16:32
-
15:57