В сериале «Оби-Ван Кеноби» сыграла дочь Юэна Макгрегора

В сервисе Disney+ состоялась премьера первых двух серий сериала «Оби-Ван Кеноби», главную роль в котором исполнил Юэн Макгрегор. Из первых эпизодов выяснилось, что в шоу появилась дочь актёра Эстер Роуз в занятной сцене.

Далее следуют спойлеры к сериалу «Оби-Ван Кеноби».

Во втором эпизоде сериала Оби-Ван отправляется на планету Дайю, где ищет юную принцессу Лею, притворившись её отцом. Герой натыкается на девушку с розовыми волосами, которая продаёт наркотики и предлагает их джедаю. Вместо этого Оби-Ван хочет получить от неё информацию, но торговка говорит, что он больше никогда не увидит дочь, раз она оказалась в этом месте.

События «Оби-Вана Кеноби» разворачиваются спустя 10 лет после «Мести ситхов». Кроме Макгрегора, к своей роли вернулся Хейден Кристенсен, который сыграл Дарта Вейдера. В первом сезоне будет шесть серий, последняя из которых выйдет 22 июня.

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