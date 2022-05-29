Крупный издатель Embracer собирает огромный архив видеоигр — там уже 50 тыс. экспонатов
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Шведский игровой холдинг Embracer Group хочет сохранить наследие видеоигр и собирает огромный архив игровой индустрии. В него уже вошли около 50 тыс. различных позиций, начиная от физических копий старых игр и заканчивая консолями и прочим. У архива есть в том числе руководитель Дэвид Бострём.
По словам Бострёма, компания, как и все геймеры мира, находится на самой заре развития видеоигр, поэтому решение собрать такую коллекцию напрашивалось. Архив расположен в городе Карлстад, где также находится головной офис Embracer.
Представьте себе место, где находятся все физические копии видеоигр, консолей и аксессуаров. И подумайте, насколько это повлияет на игровую культуру и доступность для её исследования. Наше путешествие только началось, и мы находится на его ранней стадии.
Некоторые факты об архиве
- 50 тыс. позиций: игры, консоли и аксессуары.
- Над архивом работают СЕО, старший менеджер, его ассистент, технический инженер и специалист по логистике.
- В 2022 году планируется создать базу и каталог.
- В будущем архив планирует помогать музеям, различным инициативам и выставкам, чтобы помогать исследователям игровой индустрии и журналистам.
- В долгосрочной перспективе Embracer планирует создать несколько отдельных архивов в других локациях.
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