Слух: для PS VR2 делают новую Killzone

Издание PSVR Without Parole, которое ранее делилось утечками по PS VR2, сообщило, что в разработке находится новая часть Killzone. Её могут делать для нового шлема виртуальной реальности Sony.

Сообщается, что некоторое время за разработку Killzone VR отвечала Supermassive Games, известная по Until Dawn и антологии The Dark Pictures. Игру могли делать для оригинального PS VR, но Sony не устроили результаты, после чего компания забрала наработки в 2019 году.

Судя по этим предположениям, Sony могла сама продолжить создание Killzone VR, но уже для PS VR2. Ранее компания сообщила, что на старте для гарнитуры выпустят 20 игр, одной из которых может оказаться новая часть серии шутеров.

3 июня Sony проведёт новую презентацию State of Play. На ней организаторы обещают показать игры для PS VR2. Дата выпуска шлема пока неизвестна, но аналитик считает, что он поступит в продажу в 2023 году.

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