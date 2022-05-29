У Call of Duty: Modern Warfare 2 может появиться отдельный режим для PS VR2

Инсайдер под ником RalphsValve, который делится утечками по серии Call of Duty, рассказал, что по предстоящей Modern Warfare 2 сделают отдельный режим. Он будет доступен только на PS VR2.

По информации RalphsValve, игрокам предстоит взять на себя роль оператора связи, но больше деталей пока не раскрыли. Представить режим могут на презентации State of Play 3 июня, на которой Sony обещает показать проекты для PS VR2.

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Недавно создатели Call of Duty: Modern Warfare 2 показали первый трейлер шутера с постерами главных героев. Согласно утечкам, события продолжения будут связаны с мексиканскими картелями, а миссии станут более тактическими, чем в первой части 2019 года.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится 28 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Полноценный показ шутера проведут 8 июня.

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