Мстители, Люди Икс и другие. Появились скриншоты отменённой MMO по Marvel

Дизайнер Рамиро Галан, который работал над отменённой MMO с героями Marvel, опубликовал несколько скриншотов игры. На них видно меню создания персонажа, фракции и личную страницу комикса, которую мог получить игрок.
Судя по скриншотам, игроку хотели предложить выбор фракции, среди которых были Мстители, Люди Икс, Щ.И.Т. и Фантастическая четвёрка. После этого можно было настроить внешность героя, тип тела и суперспособности. При завершении дали бы выбрать имя и получить собственную страницу комикса.
Фото: Ramiro Galan
Фото: Ramiro Galan
Фото: Ramiro Galan
Фото: Ramiro Galan
Фото: Ramiro Galan
Фото: Ramiro Galan
Автор отметил, что акцент делали на насыщенных ярких цветах. По стилю графика напоминала бы мультфильм «Человек-паук: Через вселенные».
Об отмене разработки MMO с героями Marvel компания EG7 объявила на прошлой неделе. Решение приняли из-за новых приоритетов развития и из-за возможных рисков.
О работе над MMO с героями Marvel стало известно в ноябре 2021 года в презентации EG7 для инвесторов. Сообщалось, что руководить разработкой должен был Джек Эммерт, который отвечал за развитие DC Universe Online.
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