Фильм «Топ Ган: Мэверик» показал лучший старт в карьере Тома Круза
Поделиться
Мировая премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» состоялась несколькими днями ранее, но его общая касса уже превысила $ 250 млн — это лучший старт в карьере Тома Круза.
Предыдущий рекорд удерживали «Мумия» и «Миссия невыполнима: Последствия» — у них было порядка $ 170 млн и $ 150 млн соответственно. Традиционно фильмы с Томом Крузом стартовали без невероятных результатов, но за счёт сарафана они всегда собирали приличную кассу.
С сиквелом «Топ Гана», похоже, люди решили не ждать и просто пойти на блокбастер любимого актёра. Не зря студия несколько лет откладывала премьеру из-за коронавируса.
В США лента заработала $ 124 млн — это также лучший результат для Тома Круза и третий результат для новинок 2022 года. Больше было только у «Бэтмена» и «Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумия». Последний, кстати, совсем растерял интерес и, похоже, может вообще не добраться до миллиардной отметки.
Комментарии
- 29 мая 2022
-
19:58
-
19:25
-
19:06
-
18:53
-
18:37
-
17:58
-
17:16
-
16:58
-
16:04
-
15:22
-
14:56
-
14:46
-
14:39
-
13:55
-
13:17
-
12:38
- 28 мая 2022
-
20:47
-
19:07
-
18:17
-
17:43
-
16:21
-
15:33
-
14:45
-
14:00
-
13:13
-
12:41
-
00:05
- 27 мая 2022
-
23:01
-
22:08
-
21:24
-
21:23
-
20:42
-
20:27
-
19:51
-
19:27
Партнерский контент