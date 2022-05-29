Фильм «Топ Ган: Мэверик» показал лучший старт в карьере Тома Круза

Мировая премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» состоялась несколькими днями ранее, но его общая касса уже превысила $ 250 млн — это лучший старт в карьере Тома Круза.

Предыдущий рекорд удерживали «Мумия» и «Миссия невыполнима: Последствия» — у них было порядка $ 170 млн и $ 150 млн соответственно. Традиционно фильмы с Томом Крузом стартовали без невероятных результатов, но за счёт сарафана они всегда собирали приличную кассу.

С сиквелом «Топ Гана», похоже, люди решили не ждать и просто пойти на блокбастер любимого актёра. Не зря студия несколько лет откладывала премьеру из-за коронавируса.

В США лента заработала $ 124 млн — это также лучший результат для Тома Круза и третий результат для новинок 2022 года. Больше было только у «Бэтмена» и «Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумия». Последний, кстати, совсем растерял интерес и, похоже, может вообще не добраться до миллиардной отметки.