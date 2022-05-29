Fortnite возвращает чемпионат мира — разыграют $ 1 млн
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Epic Games объявила о возвращении некогда традиционного чемпионата мира по Fortnite — он пройдёт в американском штате Северная Каролина, в городе Роли.
Он пройдёт с 12 по 13 ноября.
Разработчики пригласят лучших игроков из любой страны, которые до этого отлично показали себя на мини-чемпионатах. Их отправят в одно лобби, чтобы каждый принял участие в борьбе за часть общего приза в $ 1 млн.
Пока вы ждёте своего приглашения, подготовьте все необходимые документы для поездки: паспорта, визы или иные удостоверения личности государственного образца, сертификаты о вакцинации. Ознакомьтесь также с условиями выезда за пределы своей страны и с условиями въезда в США для граждан других стран.
Для Fortnite это будет первый оффлайн-чемпионат мира после начала пандемии.
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