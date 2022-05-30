На смартфонах вышла игра по мотивам «Юрского периода»

Игровая студия Behaviour Interactive выпустила мобильную игру Jurassic World Primal Ops. Она вышла на iOS и Android и представляет собой нечто среднее между экшеном с видом сверху и собиралкой по типу Pokemon Go или недавней AR-игры по «Ведьмаку».

В Jurassic World Primal Ops игрок должен спасать динозавров от браконьеров и других неприятных личностей. При этом герой может собирать ящеров по разным частям карты, а затем использовать их в бою. Судя по интерфейсу, у каждого ящера есть своеобразные специальные удары, с собой можно носить троих. Использование динозавров временно выводит их из боя и отправляет на перезарядку.

У динозавров также есть уровни редкости, от обычного Common до легендарных. К последним, например, относится знаменитый T-REX.

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