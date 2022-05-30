Отечественные разработчики представили игру «Чернь» — это Dark Souls в славянском фентези

Российская инди-студия GAMEGA games анонсировала свой первый проект — «Чернь». События игры развернутся в альтернативной Руси IX-го века, где геймерам предстоит сражаться с созданиями, вдохновлёнными славянской мифологией.

Сами разработчики называют игру «Dark Souls в славянском фентези». Боевая система будет напоминать различные souls-подобные проекты: необходимо комбинировать обереги и артефакты с оружием ближнего боя и магией, чтобы создать уникальный билд под собственный стиль прохождения.

«Чернь» выйдет в 2023 году на ПК и Nintendo Switch. Пользователи уже могут подать заявку на участие в бета-тестировании, которое пройдёт незадолго до релиза проекта.

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