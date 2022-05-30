Снайперский экшен Sniper Elite 5 доминирует в рознице Британии

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 22 по 28 мая. Как всегда, учитывались только физические копии.

Лидером чарта стал снайперский экшен Sniper Elite 5. Продажи игры оказались на 64% ниже прошлой части, однако это не помешало проекту стартовать с первой строчки. При этом на консоли PlayStation пришлось около 90% проданных экземпляров — пользователи Xbox наверняка опробовали экшен в подписке Game Pass.

На второе место сместилась Horizon Forbidden West. Замкнула тройку Nintendo Switch Sports. Других важных изменений в чарте больше нет.

Британский чарт с 22 по 28 мая (позиция предыдущей недели):

Sniper Elite 5 (новинка) Horizon Forbidden West (1) Nintendo Switch Sports (2) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (3) Gran Turismo 7 (10) FIFA 22 (5) Mario Kart 8: Deluxe (4) Pokemon Legends: Arceus (5) Minecraft для Switch (6) Animal Crossing: New Horizons (9)

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