Снайперский экшен Sniper Elite 5 доминирует в рознице Британии
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Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 22 по 28 мая. Как всегда, учитывались только физические копии.
Лидером чарта стал снайперский экшен Sniper Elite 5. Продажи игры оказались на 64% ниже прошлой части, однако это не помешало проекту стартовать с первой строчки. При этом на консоли PlayStation пришлось около 90% проданных экземпляров — пользователи Xbox наверняка опробовали экшен в подписке Game Pass.
На второе место сместилась Horizon Forbidden West. Замкнула тройку Nintendo Switch Sports. Других важных изменений в чарте больше нет.
Британский чарт с 22 по 28 мая (позиция предыдущей недели):
- Sniper Elite 5 (новинка)
- Horizon Forbidden West (1)
- Nintendo Switch Sports (2)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (3)
- Gran Turismo 7 (10)
- FIFA 22 (5)
- Mario Kart 8: Deluxe (4)
- Pokemon Legends: Arceus (5)
- Minecraft для Switch (6)
- Animal Crossing: New Horizons (9)
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