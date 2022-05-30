Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Снайперский экшен Sniper Elite 5 доминирует в рознице Британии

Снайперский экшен Sniper Elite 5 доминирует в рознице Британии
Комментарии

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 22 по 28 мая. Как всегда, учитывались только физические копии.

Лидером чарта стал снайперский экшен Sniper Elite 5. Продажи игры оказались на 64% ниже прошлой части, однако это не помешало проекту стартовать с первой строчки. При этом на консоли PlayStation пришлось около 90% проданных экземпляров — пользователи Xbox наверняка опробовали экшен в подписке Game Pass.

На второе место сместилась Horizon Forbidden West. Замкнула тройку Nintendo Switch Sports. Других важных изменений в чарте больше нет.

Британский чарт с 22 по 28 мая (позиция предыдущей недели):

  1. Sniper Elite 5 (новинка)
  2. Horizon Forbidden West (1)
  3. Nintendo Switch Sports (2)
  4. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (3)
  5. Gran Turismo 7 (10)
  6. FIFA 22 (5)
  7. Mario Kart 8: Deluxe (4)
  8. Pokemon Legends: Arceus (5)
  9. Minecraft для Switch (6)
  10. Animal Crossing: New Horizons (9)

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022