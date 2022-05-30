Аналитики: производство PS VR2 начнётся уже скоро, выпуск — в начале 2023 года

Аналитик инвестиционной компании TF International Securities Мин-Чи Куо поделился своим прогнозом о дате выхода PlayStation VR2. По его мнению, массовое производство шлемов начнётся во второй половине 2022 года. А в продажу они поступят уже в начале 2023 года.
Аналитик отмечает, что первая партия будет состоять приблизительно из 1,5 млн устройств. Она может быть и больше — всё зависит от решений самой Sony и количества эксклюзивных игр на старте.
Ранее в презентации для инвесторов компания заявила, что на старте продаж у гарнитуры будет около 20 проектов. Часть из них — крупные игры от внутренних студий, часть — продукты сторонних разработчиков.
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