Новый драйвер AMD повышает производительность видеокарт Radeon 6000-й серии в играх

Недавно AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 22.5.1 в комплекте с AMD Software Preview Driver May 2022, призванные увеличить производительность до 17% в играх с поддержкой DirectX 11. В описании говорится об особенных улучшениях для флагмана 6950Х, однако эксперты пришли к выводу, что вся 6000-я серия получила небольшой прирост частоты кадров.
Издание TechSpot протестировало новую версию драйвера в 50 играх. В среднем прирост составил около 3%, однако есть и куда лучшие результаты. Например, средний FPS в Watch Dogs Legions повысился на 12%, в Death Stranding на 11%, а в Apex Legends — на 9%.
К аналогичным результатам пришли на портале Hardware Unboxed.
При этом эксперты остались разочарованы тем, что прирост заметен далеко не везде. Например, в The Outer Worlds и PUBG производительность осталась на прежнем уровне, а в Halo Infinite и в Call of Duty: Warzone и вовсе упала на пару процентов.
Скачать драйверы Adrenalin Edition 22.5.1 в комплекте с Software Preview Driver May 2022 для видеокарт AMD можно на официальном сайте компании.
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