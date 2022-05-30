Трек Running Up That Hill возглавил музыкальный топ благодаря «Очень странным делам»

27 мая на Netflix состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Многие зрители уже посмотрели все доступные семь эпизодов и принялись слушать треки, звучавшие в особенно запоминающихся сценах.

Одной из таких стала песня Running Up That Hill, выпущенная Кейт Буш в 1985 году. Трек играет в особенно эмоциональном моменте в самом конце четвёртого эпизода. Судя по всему, фанатам он очень понравился — песня тут же возглавила чарты iTunes по числу прослушиваний.

Трек также вошёл в топ-200 самых популярных композиций в Spotify. На момент публикации заметки трек занимает 106-е место с более чем миллионом прослушиваний.

1 июля Netflix выпустит две последние серии четвёртого сезона. При этом финальная будет длиться более 2,5 часа.

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