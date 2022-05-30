Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трек Running Up That Hill возглавил топ iTunes благодаря 4-му сезону «Очень странных дел»

Трек Running Up That Hill возглавил музыкальный топ благодаря «Очень странным делам»
Комментарии

27 мая на Netflix состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Многие зрители уже посмотрели все доступные семь эпизодов и принялись слушать треки, звучавшие в особенно запоминающихся сценах.

Одной из таких стала песня Running Up That Hill, выпущенная Кейт Буш в 1985 году. Трек играет в особенно эмоциональном моменте в самом конце четвёртого эпизода. Судя по всему, фанатам он очень понравился — песня тут же возглавила чарты iTunes по числу прослушиваний.

Трек также вошёл в топ-200 самых популярных композиций в Spotify. На момент публикации заметки трек занимает 106-е место с более чем миллионом прослушиваний.

1 июля Netflix выпустит две последние серии четвёртого сезона. При этом финальная будет длиться более 2,5 часа.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022