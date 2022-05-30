Авторы Genshin Impact показали пятизвёздочную героиню — лучницу Е Лань

Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo выложили обзорный трейлер новой пятизвёздочной героини E Лань, которая появится в проекте уже завтра. Вместе с Е Лань авторы добавят и Куки Синобу.
В ролике можно увидеть, как героиня расправляется с врагами с помощью своих способностей. Е Лань умело применяет лук и сочетает его с акробатическими движениями. Героиня достаточно изящна, а также смертоносна.
Основным оружием Е Лань станет лук, а ещё она сможет опутывать врагов единой нитью, которая наносит урон. Недругов можно будет и допрашивать, поскольку героиня в конце ролика пытается получить нужную ей информацию.
Обновление 2.7 выйдет для Genshin Impact 31 мая.
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