В России вырос спрос на литературу и книги о психологии

За последние два месяца на книжном рынке произошли изменения в спросе: продажи книг о бизнесе, инвестициях и саморазвитии упали, а спрос на художественную литературу вырос. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на коммерческого директора издательской группы «Альпина» Ирину Кукушкину.
Эксперты отмечают, что популярность книг о бизнесе и инвестициях упала на фоне экономической ситуации в стране. А рост спроса на художественную литературу объяснили желанием людей «отключиться от реальности в трудные времена». Помимо художественной литературы, россияне стали покупать больше книг о психологии.
По данным сервиса «ЛитРес», количество проданных книг о бизнесе в марте и апреле снизилось на 34%, а об инвестициях — на 52%. Тем временем продажи любовных романов выросли на 58%, фэнтези — на 31%, фантастики — на 20%.
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