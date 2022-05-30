В файтинге MultiVersus могут появиться Скорпион и Тед Лассо

Пользователь Reddit под ником hugeleakeractually продолжает делиться информацией об участниках файтинга MultiVersus. По его информации, в игру заглянут не только уже классические персонажи Warner Bros. вроде Скуби-Ду и Джокера, но и некоторые необычные гости.

По данным hugeleakeractually, разработчики планируют добавить персонажей из различных мультсериалов и даже сериалов. В качестве особого гостя заявлен Тед Лассо — футбольный тренер из одноимённого сериала для Apple TV+.

Потенциальный список будущих персонажей MultiVersus

Самурай Джек — «Самурай Джек»

Джонни Браво — «Джонни Браво»

Фред Флинтстоун — «Флинстоуны»

Суперкрошки — «Суперкрошки

Анимашки — «Озорные анимашки

Даффи Дак — «Луни Тюнз»

Скорпион — Mortal Kombat

Тед Лассо — «Тед Лассо»

Бен Теннисон — «Бен 10»

Релиз MultiVersus состоится в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 19 мая началось закрытое альфа-тестирование проекта, а уже в июле файтинг смогут попробовать все желающие.

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