В файтинге MultiVersus могут появиться Скорпион и Тед Лассо

Пользователь Reddit под ником hugeleakeractually продолжает делиться информацией об участниках файтинга MultiVersus. По его информации, в игру заглянут не только уже классические персонажи Warner Bros. вроде Скуби-Ду и Джокера, но и некоторые необычные гости.
По данным hugeleakeractually, разработчики планируют добавить персонажей из различных мультсериалов и даже сериалов. В качестве особого гостя заявлен Тед Лассо — футбольный тренер из одноимённого сериала для Apple TV+.
Потенциальный список будущих персонажей MultiVersus
- Самурай Джек — «Самурай Джек»
- Джонни Браво — «Джонни Браво»
- Фред Флинтстоун — «Флинстоуны»
- Суперкрошки — «Суперкрошки
- Анимашки — «Озорные анимашки
- Даффи Дак — «Луни Тюнз»
- Скорпион — Mortal Kombat
- Тед Лассо — «Тед Лассо»
- Бен Теннисон — «Бен 10»
Релиз MultiVersus состоится в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 19 мая началось закрытое альфа-тестирование проекта, а уже в июле файтинг смогут попробовать все желающие.
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