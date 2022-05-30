Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В файтинге MultiVersus могут появиться Скорпион из Mortal Kombat и Тед Лассо из одноимённого сериала

В файтинге MultiVersus могут появиться Скорпион и Тед Лассо
Комментарии

Пользователь Reddit под ником hugeleakeractually продолжает делиться информацией об участниках файтинга MultiVersus. По его информации, в игру заглянут не только уже классические персонажи Warner Bros. вроде Скуби-Ду и Джокера, но и некоторые необычные гости.

По данным hugeleakeractually, разработчики планируют добавить персонажей из различных мультсериалов и даже сериалов. В качестве особого гостя заявлен Тед Лассо — футбольный тренер из одноимённого сериала для Apple TV+.

Потенциальный список будущих персонажей MultiVersus

  • Самурай Джек — «Самурай Джек»
  • Джонни Браво — «Джонни Браво»
  • Фред Флинтстоун — «Флинстоуны»
  • Суперкрошки — «Суперкрошки
  • Анимашки — «Озорные анимашки
  • Даффи Дак — «Луни Тюнз»
  • Скорпион — Mortal Kombat
  • Тед Лассо — «Тед Лассо»
  • Бен Теннисон — «Бен 10»

Релиз MultiVersus состоится в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 19 мая началось закрытое альфа-тестирование проекта, а уже в июле файтинг смогут попробовать все желающие.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022