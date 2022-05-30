Россиянина Pure, которого выгнали из Virtus.pro за символ «Z», взяли в другую команду
Поделиться
Российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко вошёл в состав Entity по Dota 2. Ранее его исключили из Virtus.pro за символ «Z», который он нарисовал на мини-карте во время официального матча. Из-за инцидента всю команду выгнали с чемпионата и лишили призовых, а самого Москаленко выгнали из-за репутационного ущерба.
В Entity понимают положение Pure и считают, что «одна ошибка не должна рушить карьеру начинающего игрока». Клуб и все напарники Москаленко поддерживают его.
Нашей целью был игрок, который не просто хорошо играет, но и подходит нам как личность. У Ивана не было никаких плохих намерений. Мы не будем говорить за него и надеемся, что скоро опубликуем его заявление.
Мы верим, что ошибка, которую совершил Pure, была немаленькой. Но мы также верим, что она недостаточна, чтобы разрушить его карьеру в 18 лет. Команда и игроки поддерживают Ивана и надеются, что сообщество поймёт это решение.
В новом составе Pure сыграет с Владиславом Kataomi Семёновым и Дмитрием Fishman Полищуком. В команде также присутствуют два малоизвестных европейца: Stormstormer и Tobi. Пока неизвестно, где именно дебютирует ростер.
Комментарии
- 30 мая 2022
-
14:55
-
14:44
-
14:27
-
14:07
-
13:49
-
13:28
-
13:28
-
13:25
-
13:05
-
12:43
-
12:25
-
11:54
-
11:24
-
10:53
-
10:22
-
09:54
-
09:23
-
08:55
-
08:23
-
00:10
- 29 мая 2022
-
19:58
-
19:25
-
19:06
-
18:53
-
18:37
-
17:58
-
17:16
-
16:58
-
16:04
-
15:22
-
14:56
-
14:46
-
14:39
-
13:55
-
13:17
Партнерский контент