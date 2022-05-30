Россиянина Pure, которого выгнали из Virtus.pro за символ «Z», взяли в другую команду

Российский киберспортсмен Иван Pure Москаленко вошёл в состав Entity по Dota 2. Ранее его исключили из Virtus.pro за символ «Z», который он нарисовал на мини-карте во время официального матча. Из-за инцидента всю команду выгнали с чемпионата и лишили призовых, а самого Москаленко выгнали из-за репутационного ущерба.

В Entity понимают положение Pure и считают, что «одна ошибка не должна рушить карьеру начинающего игрока». Клуб и все напарники Москаленко поддерживают его.

Нашей целью был игрок, который не просто хорошо играет, но и подходит нам как личность. У Ивана не было никаких плохих намерений. Мы не будем говорить за него и надеемся, что скоро опубликуем его заявление.



Мы верим, что ошибка, которую совершил Pure, была немаленькой. Но мы также верим, что она недостаточна, чтобы разрушить его карьеру в 18 лет. Команда и игроки поддерживают Ивана и надеются, что сообщество поймёт это решение.

В новом составе Pure сыграет с Владиславом Kataomi Семёновым и Дмитрием Fishman Полищуком. В команде также присутствуют два малоизвестных европейца: Stormstormer и Tobi. Пока неизвестно, где именно дебютирует ростер.