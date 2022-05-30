Netflix в России действительно отключили

Несколько дней назад россияне обратили внимание, что у них перестал открываться Netflix. При попытке открыть сайт вылезала ошибка «сервис недоступен». Многие даже подумали, что это какой-то массовый сбой, поскольку проблемы наблюдались и в других странах.

Сегодня представитель Netflix подтвердил агентству AFP, что действительно отключили сервис в России, это не сбои. По словам представителя компании, это последний шаг в процессе ухода с российского рынка.

Отмечается, что Netflix ждал, пока истекут ранее оплаченные подписки российских пользователей, чтобы окончательно прекратить работу сервиса.

Netflix ещё в марте объявил о приостановке деятельности в стране, а теперь и вовсе заблокировал сервис.

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