Вышел новый выпуск «Процента правды» — про реслинг, Конора Макгрегора и мемы
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30 мая мы выпустили уже четвёртый выпуск из рубрики «Процент правды». В этот раз наш гость Антон Деребян, чемпион Независимой федерации реслинга, разбирает реслинг в видеоиграх.
Игр про реслинг едва ли не сотня, а самые первые появились в начале 1980-х годов. И за почти 40 лет они изменились до неузнаваемости — от аркадных пиксельных файтингов до современных симуляторов с фотореалистичными борцами.
Из видео вы узнаете
- Про трэш-ток и походку Конора Макгрегора.
- Битва с рефери и остановка боя «крестом» руками.
- О культовых борцах, менеджерах и про «песок в глаза».
- Мемы с Рэнди Ортоном, дроп-лег тиктокерше и гиммики.
- И многое другое.
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