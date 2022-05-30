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Вышел новый выпуск «Процента правды» — про реслинг, Конора Макгрегора и мемы

Вышел новый выпуск «Процента правды» — про реслинг, Конора Макгрегора и мемы
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30 мая мы выпустили уже четвёртый выпуск из рубрики «Процент правды». В этот раз наш гость Антон Деребян, чемпион Независимой федерации реслинга, разбирает реслинг в видеоиграх.

Игр про реслинг едва ли не сотня, а самые первые появились в начале 1980-х годов. И за почти 40 лет они изменились до неузнаваемости — от аркадных пиксельных файтингов до современных симуляторов с фотореалистичными борцами.

Из видео вы узнаете

  • Про трэш-ток и походку Конора Макгрегора.
  • Битва с рефери и остановка боя «крестом» руками.
  • О культовых борцах, менеджерах и про «песок в глаза».
  • Мемы с Рэнди Ортоном, дроп-лег тиктокерше и гиммики.
  • И многое другое.

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