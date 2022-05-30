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Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вышел в цифре

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вышел в цифре
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Ожидание фанатов «Гарри Поттера» наконец завершилось. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» появились в онлайн-кинотеатре HBO Max. Прокат картины стартовал 6 апреля — лента провела в кинотеатрах 54 дня.

В общей сложности «Тайны Дамблдора» собрали около $ 395 млн в мировом прокате при бюджете в $ 200 млн без учёта затрат на маркетинг. Если учитывать, что кинотеатры забирают примерно половину выручки, то фильм и вовсе не окупился.

Тем временем боссы Warner Bros. не спешат делиться информацией о будущем подсерии. Ранее появилась информация, что компания планирует развивать «Гарри Поттера» уже без «Фантастических тварей».

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