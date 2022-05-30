Появились яркие постеры с героями сериала «Мисс Марвел»

Уже скоро выйдет сериал «Мисс Марвел». Marvel Studios рекламирует шоу, поэтому недавно появились свежие персональные постеры с различными героями сериала.
На постерах можно увидеть саму Камалу Хан — главную героиню, которая будет владеть сверхчеловеческими силами и сможет растягивать любую часть тела. Ещё показали и других героев, в том числе друзей Камалы. Их зовут Камран и Бруно.
Камала Хан
Накия
Тайша
Аамир
Юсуф
Бруно
Муниба
Камран
Зои
Сюжет шоу расскажет про Камалу Хан — девочку-подростка, которая без ума от супергероев. Случается так, что она сама получает сверхчеловеческие силы и становится героем, от которой будет многое зависеть. Пару дней назад появились первые отзывы на сериал. Они довольно положительные, что, признаем, немного удивительно.
Премьера «Мисс Марвел» состоится на Disney+ уже 8 июля.
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