Появились яркие постеры с героями сериала «Мисс Марвел»

Уже скоро выйдет сериал «Мисс Марвел». Marvel Studios рекламирует шоу, поэтому недавно появились свежие персональные постеры с различными героями сериала.

На постерах можно увидеть саму Камалу Хан — главную героиню, которая будет владеть сверхчеловеческими силами и сможет растягивать любую часть тела. Ещё показали и других героев, в том числе друзей Камалы. Их зовут Камран и Бруно.

Камала Хан

Накия

Тайша

Аамир

Юсуф

Бруно

Муниба

Камран

Зои

Сюжет шоу расскажет про Камалу Хан — девочку-подростка, которая без ума от супергероев. Случается так, что она сама получает сверхчеловеческие силы и становится героем, от которой будет многое зависеть. Пару дней назад появились первые отзывы на сериал. Они довольно положительные, что, признаем, немного удивительно.

Новость по теме Появились первые отзывы на «Мисс Марвел». Они воодушевляют

Премьера «Мисс Марвел» состоится на Disney+ уже 8 июля.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!