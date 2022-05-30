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Скоро выйдет ремейк фанатского мода для DOOM в стиле Silent Hill

Фанатский мод для DOOM в стиле Silent Hill перенесут на Unreal Engine 5
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Для DOOM существует популярный мод Total Chaos, который превращает игру в хоррор наподобие Silent Hill. Его разработчик Wadaholic, известный недавно вышедшим шутером Total Overkill, планирует перенести проект на Unreal Engine 5.

Wadaholic и его напарник работают над проектом в полной секретности уже несколько лет. Разработка затянулась в том числе из-за Turbo Overkill. Точная дата выхода ремейка неизвестна, так как авторы планируют потратить на него ещё несколько лет, однако они будут делиться новостями по мере их поступления.

Скачать мод Total Chaos можно по ссылке, для него нужна оригинальная DOOM.

Предыдущая игра Wadaholic — Turbo Overkill — представляет собой напружиненный адреналином шутер от первого лица, где у главного героя в ногах бензопилы. Нашему рецензенту он очень понравился, так как отдаёт духом старой школы и выводит на первый план то, что мы любим в шутерах: драйв и скорость.

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