Tesla встретилась с «Назад в будущее». DeLorean показала автомобиль Alpha5

Американский автопроизводитель DeLorean Motor Company показал машину Alpha5. Она выступает обновлённой версией известной DMC-12 из франшизы «Назад в будущее». Публичный показ автомобиля состоится 18 августа.
На фото можно увидеть, что Alpha5 имеет мало общего с DMC-12, однако современная модель действительно выглядит свежо. Изначально предполагалось, что машина будет купе, однако она оказалась четырёхместной. Несомненно, главной фишкой автомобиля стали двери «чайки» — они открываются вверх.
На фото ниже можно рассмотреть Alpha5 более детально, даже в двух цветах. Автомобиль даже чем-то напоминает Tesla.
Продажи автомобиля должны начаться в 2024 году. Более подробные технические характеристики Alpha5 появятся позже.
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