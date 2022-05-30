В Diablo Immortal будет русский язык, хоть игра не выйдет в России

Из-за напряжённой мировой ситуации Blizzard не выпустит Diablo Immortal в России. Об этом стало известно ещё несколько дней назад. Несмотря на это, русский язык в проекте всё же будет.

О наличии русского языка рассказал президент Blizzard Майк Ибарра в социальных сетях. Он отметил, что выбрать русский язык можно будет в настройках. Неясно, будет ли в игре полная локализация.

Новость по теме Diablo Immortal не выйдет в России

Хоть Diablo Immortal и не выйдет в России, Blizzard надеется на скорое разрешение ситуации. Релиз проекта в остальном мире на iOS и Android состоится 2 июня. В этот же день станет доступна бета-версия игры на ПК.

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