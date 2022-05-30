Третьего «Ведьмака» до сих пор сильно любят. Фанаты ждут некстген-версию!

Все фанаты третьего «Ведьмака» с нетерпением ждут некстген-патч, который разработчики обещают выпустить в этом году. Более того, геймеры уверены, что он должен получиться достойным.

Пользователь Reddit под ником ThaSavageGoku вспомнил третью часть франшизы и отметил, что игра до сих пор выглядит изумительно. В комментариях его поддержали. По словам аудитории, в последнее время выходит крайне мало хороших игр, которые были бы сопоставимы с третьим «Ведьмаком».

Также у игроков разразился небольшой спор. По словам некоторых геймеров, «Ведьмак 3» легко утрёт нос любой современной игре во многих аспектах, однако другая часть аудитории вспомнила Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima и другие тайтлы, которые выглядят очевидно лучше ролевого экшена 2015 года.

Я думаю, что «Ведьмак 3» дарит общие ощущения от художественного стиля, звуков, персонажей и истории. Вряд ли у другой игры получится сделать нечто подобное.

Жду, когда выйдет некстген-версия! Хочу вернуться в игру снова, буду рад это сделать.

Очень жду новую версию «Ведьмака 3». Я верю, она будет хорошей.

Некстген-версия третьего «Ведьмака» ожидается в четвёртом квартале 2022 года. Её релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.

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