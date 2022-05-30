У владельцев «Покемонов» выдался рекордный финансовый год

The Pokemon Company, которая владеет франшизой «Покемон», раскрыла доходы за прошедший финансовый год. Согласно отчёту аналитика Kantan Games доктора Серкана Тото, компания продемонстрировала рекордные показатели.

За прошлый финансовый год продажи «Покемонов» принесли компании $ 1,6 млрд, что на 70% больше продаж позапрошлого года. Чистая прибыль выросла на 123% и составила $ 320 млн.

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В ноябре 2021 года компания выпустила ремейки Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl. За первую неделю продажи составили 6 млн копий, а к марту 2022-го тираж превысил 14,5 млн.

Кроме этого, в конце января 2022 года вышла Pokémon Legends: Arceus. За первую неделю было продано 6,5 млн копий. К марту ролевая игра разошлась тиражом более 12,5 млн.

В конце февраля создатели «Покемонов» анонсировали две новые игры: Pokemon Scarlet и Pokemon Violet. Они выйдут на Nintendo Switch в конце 2022 года.

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