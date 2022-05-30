Источники: Street Fighter 6 могут показать уже 2 июня

Первая демонстрация Street Fighter 6 может пройти уже 2 июня, во время презентации State of Play от Sony. Об этом сообщил авторитетный в сообществе инсайдер Джефф Грабб со ссылкой на свои источники. Хотя на мероприятии планируют сфокусироваться на тайтлах для PS VR2, там обещают и другие проекты, и одним из них может стать долгожданное продолжение культового файтинга.
Street Fighter очень лояльна к PlayStation, поскольку пятая часть была эксклюзивом консоли все эти годы, миновав релиз на Xbox и Nintendo Switch. Поэтому её появление на State of Play очень вероятно.
Официальных новостей о Street Fighter 6 не было со времён анонса в феврале 2022 года. Тогда Capcom показала только короткий тизер и новый логотип, который расстроил фанатов.
Первый тизер Street Fighter 6
Предыдущая часть Street Fighter вышла в феврале 2016 года. Она собрала множество наград и надолго приковала к себе внимание фанатов жанра, а также стала основной дисциплиной на многих киберспортивных соревнованиях.
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