Илон Маск прокомментировал суд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Поделиться
В судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд решил вмешаться Илон Маск, но только по своему способу. Он высказался о ситуации в социальных сетях.
Он отметил, что Хёрд и Депп в своих проявлениях невероятны. Примечательно, что изначально миллиардер должен был выступать в суде против Деппа, но не стал принимать в этом участие. Это связано с тем, что Джонни Депп подозревал Хёрд в романе с Маском во время их совместной жизни.
Надеюсь, они оба смогут двигаться дальше. В своих лучших проявлениях каждый из них невероятен.
Вердикт по делу актёров будет вынесен судом уже завтра, 31 мая.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 30 мая 2022
-
19:21
-
18:56
-
18:49
-
18:49
-
18:09
-
17:52
-
16:59
-
16:52
-
16:04
-
15:54
-
15:30
-
15:04
-
14:55
-
14:44
-
14:27
-
14:07
-
13:49
-
13:28
-
13:28
-
13:25
-
13:05
-
12:43
-
12:25
-
11:54
-
11:24
-
10:53
-
10:22
-
09:54
-
09:23
-
08:55
-
08:23
-
00:10
- 29 мая 2022
-
19:58
-
19:25
-
19:06
Партнерский контент