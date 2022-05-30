Илон Маск прокомментировал суд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

В судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд решил вмешаться Илон Маск, но только по своему способу. Он высказался о ситуации в социальных сетях.

Он отметил, что Хёрд и Депп в своих проявлениях невероятны. Примечательно, что изначально миллиардер должен был выступать в суде против Деппа, но не стал принимать в этом участие. Это связано с тем, что Джонни Депп подозревал Хёрд в романе с Маском во время их совместной жизни.

Надеюсь, они оба смогут двигаться дальше. В своих лучших проявлениях каждый из них невероятен.

Вердикт по делу актёров будет вынесен судом уже завтра, 31 мая.

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