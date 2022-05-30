В World of Tanks вернётся режим в духе королевской битвы с уникальными танками

Разработчики World of Tanks объявили о возвращении временного режима «Стальной охотник». В нём появятся уникальные танки, новая карта и несколько важных изменений.

В режиме сражаются 20 игроков, каждому из которых нужно остаться последним выжившим. Воевать можно и в одиночку, и в парах. В бою предстоит собирать добычу и улучшать танк, а за стальные печати можно брать дополнительную технику. Битва длится 15 минут на огромных картах, где постоянно сужается безопасная зона.

К возвращению режима создатели переработали некоторые механики. Теперь в «Стальном охотнике» безопасная зона уменьшается быстрее в зависимости от количества игроков. Техника получит два умения для всех игроков и два уникальных, вроде огненного кольца и увеличения брони.

Также разработчики World of Tanks переработали экономику в «Стальном охотнике». У игроков появится постоянный бонус к премиум-аккаунту и кредитам, а также отдельная валюта, за которую арендуется техника.

Режим «Стальной охотник» продлится месяц, с 1 по 30 июня. World of Tanks доступна бесплатно на ПК и консолях.

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