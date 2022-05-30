Фанат Bloodborne показал, как бы выглядел ремастер в 4K при 60 FPS

Фанаты Bloodborne уже несколько лет просят Sony о каком-либо развитии вселенной, будь то сиквел или ремастер оригинала. Даже на PS5 экшен всё ещё запускается при 30 FPS в разрешении 1080p. Поклонники решили исправить это и показали геймплей в 4K при 60 кадрах в секунду.

Видео опубликовал блогер с канала ElAnalistaDeBits, который известен сравнением локаций из игр с настоящими. Разрешения 4K и 60 FPS энтузиаст добился благодаря масштабированию искусственным интеллектом и различному оборудованию. Так Bloodborne ощущается куда быстрее, а улицы Ярнама стало приятно разглядывать.

Есть и заметные недостатки вроде дёргающегося интерфейса, а иногда и персонажей во время движений. Несмотря на это, фанаты вернулись бы и в такую версию Bloodborne.

Bloodborne вышла в 2015 году и доступна только на PS4. Недавно бывший редактор IGN сообщил, что по вселенной всё-таки что-то готовят.

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