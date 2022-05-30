Авторы Life is Strange и Remember Me завтра что-то анонсируют

Разработчики Life is Strange, Vampyr и Remember Me из студии Dontnod Entertainment опубликовали в социальных сетях сообщение с призывом следить за новостями завтра.

Студия отметила, что, скорее всего, уже завтра расскажет про свою новую игру. Впрочем, Dontnod может просто поделиться и другими новостями, включая разработку ремастера какого-либо проекта. В первую очередь на ум приходит Remember Me, вышедшая в 2013 году.

Маленькая птичка сказала нам, что если вы вернетесь сюда завтра, то увидите кое-какие новости от нас и, возможно, даже узнаете, над чем мы работаем!

Dontnod вряд ли анонсирует новую Life is Strange, больше шансов получить ремастер какого-нибудь тайтла или узнать новости про Vampyr. Впрочем, ничего исключать нельзя.

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