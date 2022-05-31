Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фото: милые фигурки персонажей из Elden Ring

Фото: милые фигурки персонажей из Elden Ring
Комментарии

Bandai Namco представила коллекционные фигурки персонажей Elden Ring — Малении и Варграма Свирепого Волка. Модельки высотой 9 см и весом приблизительно в 100 грамм можно предзаказать за € 30 или около 2100 рублей в официальном магазине компании.

Фигурки поступят в продажу в конце 2022 года. Фанаты также могут предзаказать набор Малении и Варграма в одном комплекте по сниженной цене — € 45 или около 3200 рублей. Интересно, что первую партию скупили всего за несколько часов после анонса.

Фото

Elden Ring доступна на ПК и консолях. Ранее игру похвалил Илон Маск, а затем показал свой билд боевого мага.

Новость по теме
Илон Маск показал своего персонажа в Elden Ring — он тоже играет магом!

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022