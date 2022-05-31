Фото: милые фигурки персонажей из Elden Ring
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Bandai Namco представила коллекционные фигурки персонажей Elden Ring — Малении и Варграма Свирепого Волка. Модельки высотой 9 см и весом приблизительно в 100 грамм можно предзаказать за € 30 или около 2100 рублей в официальном магазине компании.
Фигурки поступят в продажу в конце 2022 года. Фанаты также могут предзаказать набор Малении и Варграма в одном комплекте по сниженной цене — € 45 или около 3200 рублей. Интересно, что первую партию скупили всего за несколько часов после анонса.
Фото
Elden Ring доступна на ПК и консолях. Ранее игру похвалил Илон Маск, а затем показал свой билд боевого мага.
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