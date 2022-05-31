В Правительстве обеспокоены популярностью VPN-сервисов среди россиян
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Руководитель рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич обеспокоен тем, что россияне могут обходить ограничения доступа к сайтам с помощью VPN-программ. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».
Ограничение к сайтам есть, но, как мы понимаем, через VPN любой желающий может [зайти на эти ресурсы], и ответственности за доступ нет. Это болезненная тема. Если нет наказания за запрещённое, то дальше реализуется технология «запретный плод сладок». И всё.
При этом о каких-то возможных мерах по отношению к VPN-сервисам речи, судя по всему, не идёт.
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