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Звезда «Очень странных дел» сыграет в фильме «Кит» с Бренданом Фрейзером

Звезда «Очень странных дел» сыграет в фильме «Кит» с Бренданом Фрейзером
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Исполнительница роли Макс Мэйфилд в сериале «Очень странные дела» Сэди Синк появится в фильме The Whale («Кит») режиссёра Даррена Аронофски. Она сыграет дочь главного героя по имени Лиз.

Главную роль в картине исполнит Брендан Фрейзер. Он сыграет очень тучного персонажа, который набрал лишний вес из-за потери близкого человека. Когда-то он бросил свою семью, однако теперь ему предстоит наладить отношения с дочерью и понять, как ему жить дальше.

Премьера фильма должна состояться в 2022 году. Картина будет основываться на одноименной пьесе драматурга Сэмюэля Д. Хантера, который в 2014 году получил стипендию МакАртура.

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