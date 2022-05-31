Больше половины россиян любят видеоигры

Видеоигры уже давно стали важной частью искусства. Конечно, они не обошли стороной и Россию, в которой живёт очень много геймеров. Компания Mediascope провела исследование и выяснила, что большая часть жителей страны (69%) хотя бы иногда проводят время за видеоиграми, а 55% делает это регулярно.
Исследование проводили с людьми в возрасте от 12 до 64 лет. Компания выяснила, что 42% российских жителей предпочитают мобильные проекты, тогда как 33% играют исключительно на ПК. А вот с консолями дела обстоят иначе — в них играют всего 9% опрошенных.
Фото: Kompyuter-gid.ru
Также стали известны и наиболее предпочитаемые жанры у жителей России. Безоговорочным лидером оказались казуальные тайтлы.
Любимые жанры у россиян
- Казуальные игры (35% игрового времени)
- Экшен-игры (18% игрового времени)
- Стратегии (11% игрового времени)
- Симуляторы (9% игрового времени)
- Ролевые игры (9% игрового времени)
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