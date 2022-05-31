Джордж Мартин раскритиковал «Звёздные войны» за плохие смерти

Культовый писатель Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и пламени», в интервью изданию The Independent обсудил франшизу «Звёздные войны». По его словам, сценаристам не удаётся по-настоящему шокировать зрителей теми или иными смертями из-за недостаточной эмоциональной вовлечённости.

В качестве примера писатель привёл сцену из «Новой надежды», в которой Дарт Вейдер уничтожает планету Альдераан. По мнению Мартина, зритель никак не может сопереживать погибшим, ведь он ничего не знает о её жителях.

«Звёздные войны» убивают больше персонажей, чем я! В самом первом фильме «Звёздных войн» они взорвали целую планету Альдераан, на которой проживало около 20 миллиардов человек, и все они мертвы. Но знаете что? Никому нет до этого дела. Если ты собираешься писать о смерти, ты должен её почувствовать.

В качестве примера действительно шокирующей смерти Мартин привёл «Красную свадьбу» — знаменитую сцену из цикла «Песнь льда и пламени». В ней умирает сразу несколько важных для сюжета персонажей, за которыми читатели следили в течение нескольких книг.

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