Моды: в Cyberpunk 2077 добавили летающие автомобили

Энтузиаст под ником Jack Humbert работает над модификацией с летающими автомобилями для Cyberpunk 2077 под названием Let There Be Flight. Он выпустил небольшой ролик, в котором продемонстрировал свои наработки.
Так, взлёт машины сопровождается специальным звуком вместе с дополнительными эффектами шин. Моддер также создал специальную схему управления, с помощью которой автомобиль в воздухе управляется почти так же легко, как и на земле. В результате игроки могут крутить целые виражи и очень красиво преодолевать различные препятствия без потери скорости.
В данный момент модификация находится в стадии бета-версии — автору предстоит исправить множество багов и доработать управление. Однако все желающие уже могут скачать Let There Be Flight на сайте GitHub.
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