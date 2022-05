Моды: в Cyberpunk 2077 добавили летающие автомобили

Энтузиаст под ником Jack Humbert работает над модификацией с летающими автомобилями для Cyberpunk 2077 под названием Let There Be Flight. Он выпустил небольшой ролик, в котором продемонстрировал свои наработки.

Так, взлёт машины сопровождается специальным звуком вместе с дополнительными эффектами шин. Моддер также создал специальную схему управления, с помощью которой автомобиль в воздухе управляется почти так же легко, как и на земле. В результате игроки могут крутить целые виражи и очень красиво преодолевать различные препятствия без потери скорости.

В данный момент модификация находится в стадии бета-версии — автору предстоит исправить множество багов и доработать управление. Однако все желающие уже могут скачать Let There Be Flight на сайте GitHub.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!