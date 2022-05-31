Джанкарло Эспозито «хочет раздавить» малыша Йоду
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Джанкарло Эспозито, похоже, точит зуб на малыша Грогу. Недавно актёр не очень лестно высказался про маленького героя «Мандалорца». Конечно, в шутку, а может и нет.
Эспозито назвал Грогу маленьким ублюдком. В комментариях люди гадают, пошутил ли актёр, или у него на самом деле есть планы убить героя. Фраза в любом случае вызвала ажиотаж.
Я раздавлю этого маленького зелёного ублюдка.
Третий сезон популярного шоу «Мандалорец» стартует в феврале 2023 года. Известно, что Джон Фавро уже работает над сюжетом четвёртого сезона, хотя информации про него совсем нет.
Мофф Гидеон
Джанкарло Эспозито в шоу играет роль Моффа Гидеона. Его персонаж точно вернётся в новом сезоне.
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