«Форсаж 10» вернёт серию к корням

Семья из «Форсажа» продолжает делиться информацией со съёмок десятой части. На днях исполнитель роли Романа Пирса Тайриз Гибсон рассказал о том, чего фанатам стоит ждать от юбилейной части культовой франшизы. По его словам, десятая часть вернёт серию к корням.
На протяжении многих лет фанаты ждали возвращения серии к корням. Возвращения к тому, что мы знаем и любим в «Форсаже». Мы вас услышали. Именно это мы и делаем.
Гибсон не объяснил, что он подразумевает под «возвращением к корням». Однако фанаты тут же предположили, что актёр говорит об уличных гонках. Когда-то именно им была посвящена франшиза, но затем серия взяла курс в сторону семейных ценностей и какого-то нереального экшена.
Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года. Ранее стало известно, что в картине появится бабушка Доминика Торетто, которую сыграет оскароносная Рита Морено.
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