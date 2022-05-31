В Сочи проведут турнир по киберфутболу

Игорная зона «Красная Поляна» объявила, что в Сочи состоится турнир по киберфутболу. Проект проведут под названием Cyber Fun Fest на специальной площадке Red Arena.
Открытый турнир состоится 23 июня. Организаторы рассчитывают, что профессиональные геймеры и любители игр смогут сразиться в киберфутболе. Примечательно, что соревнования пройдут на медиафасаде спортивно-развлекательной площадки Red Arena. Там будет самый большой экран в горах площадью 216 квадратных метров.
Принять участие смогут 64 человека. Остальные гости получат возможность показать свой уровень скилла в отведённой фан-зоне. Поучаствовать можно бесплатно, если вам больше 18 лет.
Для получения билета необходимо пройти регистрацию на сайте. Нужно указать имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 мая 2022
-
14:54
-
14:50
-
14:46
-
14:20
-
14:14
-
13:57
-
13:40
-
13:12
-
13:02
-
12:31
-
12:23
-
11:53
-
11:25
-
10:54
-
10:23
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
00:20
- 30 мая 2022
-
23:24
-
22:35
-
21:41
-
21:06
-
20:44
-
20:14
-
20:01
-
19:21
-
18:56
-
18:49
-
18:49
-
18:09
-
17:52
-
16:59
-
16:52