В Сочи проведут турнир по киберфутболу

Игорная зона «Красная Поляна» объявила, что в Сочи состоится турнир по киберфутболу. Проект проведут под названием Cyber Fun Fest на специальной площадке Red Arena.

Открытый турнир состоится 23 июня. Организаторы рассчитывают, что профессиональные геймеры и любители игр смогут сразиться в киберфутболе. Примечательно, что соревнования пройдут на медиафасаде спортивно-развлекательной площадки Red Arena. Там будет самый большой экран в горах площадью 216 квадратных метров.

Принять участие смогут 64 человека. Остальные гости получат возможность показать свой уровень скилла в отведённой фан-зоне. Поучаствовать можно бесплатно, если вам больше 18 лет.

Для получения билета необходимо пройти регистрацию на сайте. Нужно указать имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты.

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