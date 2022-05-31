За предзаказ ремейка Destroy All Humans! 2 дарят отдельный мультиплеерный режим

Создатели ремейка Destroy All Humans! 2 за предзаказ экшена раздают бесплатную игру. Ей оказался отдельный мультиплеерный режим Clone Carnage, который основан на испытаниях из ремейка первой части.

Попробовать Clone Carnage можно сразу после предзаказа ремейка Destroy All Humans! 2. Мультиплеер рассчитан на четырёх игроков, но можно сыграть и в офлайне вдвоём. При этом режим продаётся отдельно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, но совместная игра на разных платформах не поддерживается.

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Разработчики уточнили, что скины из ремейка Destroy All Humans! 2020 года можно будет использовать в Clone Carnage, но не наоборот.

Ремейк Destroy All Humans! 2 с подзаголовком Reprobed выйдет 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series. В экшене появятся более мощное оружие, чем в ремейке первой части, возможность массового похищения людей, а также криптоскины из Destroy All Humans! 2020 года.

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