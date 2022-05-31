Фанаты Star Wars массово гнобят Моусес Ингрэм из «Оби-Вана Кеноби»

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появилась актриса Моусес Ингрэм. Она исполнила роль инквизитора Ревы. Одним из главных минусов шоу пользователи называют актёрскую игру Ингрэм, актрису открыто критикуют.

Притом чаще всего актриса получает не конструктивную критику, а грубые оскорбления. Издание Newsweek обратило внимание, что Ингрэм опубликовала в социальных сетях небольшое видео, в котором показала сообщения, адресованные ей.

В основном агрессия исходит от фанатов «Звёздных войн», которые остались недовольны актрисой в шоу про Кеноби. Порой оскорбления доходят до расизма.

Короче говоря, таких сообщений сотни. Но я также вижу тех, что надевает на меня плащ и говорит слова поддержки, это много для меня значит.

Из-за бурной агрессии аккаунт Star Wars в социальных сетях опубликовал обращение к тем, что набросился на актрису с оскорблениями.

В галактике «Звёздных войн» насчитывается более 20 миллионов разумных существ, не будьте расистом. Мы ради приветствовать Моусес Ингрэм в нашей семье. Если кто-то намерен заставить её чувствовать себя неуверенно, мы скажем только одно: мы против этого.

Пока что на Disney+ доступны две первые серии «Оби-Вана Кеноби».

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