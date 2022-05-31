SnowRunner обновили для новых консолей, но в России недоступен апгрейд для PS5

Разработчики Saber Interactive и издатель Focus Entertainment выпустили бесплатное некстген-обновление для SnowRunner, благодаря чему теперь игра задействует возможности PS5 и Xbox Series.
Однако в России релиз омрачился невозможностью владельцам игры на PS4 бесплатно обновиться до PS5. Дело в том, что в российском PS Store сейчас не проходят «бесплатные операции» — то есть всё, у чего нет цены, попросту нельзя активировать. При этом подписчики PS Plus могут забирать часть «бесплатного» контента по подписке.
Владельцам дисков тут несколько проще: они могут сделать апгрейд в любом другом регионе PlayStation Store. Однако если были приобретены какие-то дополнения, то с апгрейдом всё куда сложнее — получить доступ к ним попросту не выйдет.
К сожалению, Sony никак не комментирует ситуацию. Из-за ограничений в работе магазина на компанию даже подали в суд с требованием восстановить работу и возместить моральный ущерб.
А на Xbox апгрейд работает без проблем — игра сама обновится.
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