Фото: много мечей на съёмках третьего сезона «Ведьмак»

Исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» Стив Гауб в своих социальных сетях опубликовал фотографию со съёмок шоу. На нём можно увидеть богатый арсенал оружия.
Все эти мечи и топоры используют каскадёры для тренировок в экшен-сценах, а также и сами актёры. Ничего другого не фото не попало, увидеть каких-либо персонажей не получится.
Детали сюжета третьего сезона сериала пока неизвестны. К своим ролям вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра и другие. К касту нового сезона присоединились Рошель Роуз и София Ингар, которые исполнят роли Кейры Мец и Маргариты Ло-Антиль соответственно.
Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится до 2023 года, сейчас его снимают.
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