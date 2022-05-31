Во Франции госслужащим запретили произносить игровые термины на английском

Правительство Франции запретило своим сотрудникам использовать английские игровые термины вроде streaming (прямая трансляция) и e-sports (киберспорт). Вместо них рекомендуют аналоги на французском языке для сохранения его чистоты.

Издание The Guardian сообщило, что Министерство культуры Франции считает английские термины возможным препятствием для людей, которые не проводят время в играх регулярно. Французские фразы предпочтительнее, потому что позволяют проще общаться разным слоям общества.

Новость по теме В Сочи проведут турнир по киберфутболу

Для замены английских фраз предлагают французские аналоги. Например, вместо e-sports можно сказать jeu video de competition (соревнование по видеоиграм). Вместо pro gamer (профессиональный игрок) рекомендуют joueur professionnel.

Изменения были опубликованы в газете французского правительства. Это означает, что госслужащим нужно соблюдать рекомендации, но на обычных граждан это не распространяется.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!