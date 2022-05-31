Сказочная атмосфера в первом трейлере фильма «Пиноккио»

Walt Disney Studios опубликовал тизер-трейлер фильма «Пиноккио». Режиссёром ленты выступил Роберт Земекис, а музыку к картине написал известный композитор Алан Сильвестри.

В ролике царит настоящая сказочная атмосфера, а ещё в нём можно увидеть легендарного актёра Тома Хэнкса, который исполнил роль Джеппетто — создателя живой куклы. Самого Пиноккио показали лишь в конце, и то в образе настоящей куклы, которую оживляет фея.

Фильм выступит киноадаптацией одноимённого мультфильма 1940 года, основанного на итальянской книге 1883 года «Приключения Пиноккио», которую написал Карло Коллоди. Вместе с Хэнксом в картине сыграли Синтия Эриво, Люк Эванс и другие.

Постер «Пиноккио»

Премьера фильма состоится на сервисе Disney+ 8 сентября.

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